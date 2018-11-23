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23.11.18 / 20:01 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Албин заявил о разрушении монополии «Метростроя»

В следующем году

Фото АБН

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин сообщил, что монополия «Метростроя» в сфере строительства метро в городе «будет разрушена». Соответствующее заявление он сделал в пятницу.

Монополия будет разрушена в начале следующего года, передает «Фонтанка» слова Албина. Он отметил, что в настоящий момент город ведет переговоры с несколькими потенциальными партнерами. Вице-губернатор уточнил, что «Метрострой» продолжит работать на объектах города, но в конкурентной среде. «Компанию ожидает докапитализация и усиление кадрового состава, при этом Николай Вадимович Александров продолжит руководить компанией при усилении роли Совета директоров», — добавил Албин.

Напомним, в 2014 году Смольный намеревался купить контрольный пакет акций «Метростроя». Тогда администрация Петербурга не смогла договориться с миноритариями компании. Вопрос о выкупе контрольного пакета подняли в текущем году. В Смольном заявили, что готовы заплатить 1,5 млрд рублей.

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