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24.11.18 / 13:04 Новости / Политика / Россия и мир

Избирком Приморского края закончил регистрацию кандидатов в губернаторы

В списках будет пять кандидатов

Коллаж АБН

Избирательная комиссия Приморского края закончила регистрацию кандидатов в губернаторы. Об этом глава крайизбиркова Татьяна Гладких сообщила в субботу.

Всего зарегистрировано пять кандидатов из 11, передает «Интерфакс». Гладких уточнила: «В отношении всех других кандидатов комиссия констатировала, что либо подписи депутатов или глав муниципалитетов , либо подписей избирателей недостаточно для регистрации».

В выборах примут участие врио главы региона Олег Кожемяко – самовидвиженец, депутат Думы Владивостока Роза Чемерис – от партии «За женщин России», Игорь Степаненко от партии «Патриоты России». Также зарегистрированы глава краевого отделения «Деловой России» Алексей Тимченко от «Партии Роста» и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.

Напомним, в Приморском крае в сентябре выборы главы региона прошли два раза: 9 и 16 сентября. Их итоги отменили. Причина – нарушения в ходе голосования. Повторные выборы должны пройти 16 декабря.

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