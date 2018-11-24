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24.11.18 / 13:37 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Полицейские Петербурга провели очередной миграционный рейд

Протоколы составлены на 45 человек

Фото АБН

Полицейские Петербурга провели очередной миграционный рейд. Об этом в субботу сообщили в ГУ МВД по городу.

Сотрудники полиции проверили строительные объекты в Шушарах и на территории Гуммолосары. Полицейские выявили около 100 иностранных граждан. Их опросили о работодателях. Также полицейские проверили строительный объект на проспекте Маршала Блюхера. Там проверено более 50 иностранцев.

По итогам проверки, сотрудники правоохранительных органов составили протоколы об административном правонарушении на 45 иностранных граждан. Протоколы составлены по статьям о нарушении режима въезда в Россию, о предоставлении ложной информации при миграционном учете и о работе на территории России без соответствующего разрешения.

Добавим, ранее УФСБ Петербурга провела обыски в Едином миграционном центре. Обыски проходили в рамках дела об организации деятельности террористов. Также сотрудники УФСБ проверяли порядок проведения экзамена по русскому языку.

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