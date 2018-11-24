В Петербурге в ночь на воскресенье разведут четыре моста

В Петербурге в ночь на воскресенье разведут четыре моста. Об этом в субботу сообщил «Мостотрест».

Разводить будут Дворцовый, Благовещенский, Биржевый и Тучков мосты. Дворцовый будет разведен с 1:10 до 2:50 часов, Благовещенский – с 1:25 до 2:45 часов, Биржевый – с 2:00 до 4655 часов. Тучков мост разведут два раза: с 2:00 до 2:55 часов и с 3:35 до 4:55 часов.

Напомним, ранее завершился навигационный сезон для разводки мостов на рукавах Невы. При этом, полностью навигация завершится 30 ноября. После этого, мосты будут разводить только в единичных случаях.