Синоптики пообещали небольшой снег в воскресенье в Петербурге

Синоптики пообещали небольшой снег в воскресенье в Петербурге. Прогноз погоды опубликовало ГУ МЧС по городу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, в воскресенье будет облачно с прояснениями. Скорость ветра днем составит 3-8 м/с. Температура воздуха от -1 до +1 градуса по Цельсию. На дорогах местами гололедица, предупредили спасатели.

Напомним, накануне МЧС сообщило погоду на субботу. Спасатели ожидали мокрый снег и дождь утром.