Renault начал проверку на фоне скандала вокруг главы корпорации Карлоса Гона

Французская Renault начала внутреннюю проверку на фоне финансового скандала вокруг главы корпорации Карлоса Гона. Об этом в воскресенье сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире BFM.
По его словам, руководство концерна проводит аудит по вопросам вознаграждения и злоупотребления положением, чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Ле Мэр добавил, что проверка может занять несколько дней. При этом министр уточнил, что Renault и французские власти до сих пор не владеют информацией, касающейся обвинений в адрес Гона.
Напомним, Карлоса Гона арестовали в Японии в начале этой недели. Его обвиняют в финансовых махинациях. Тогда же был задержан член совета директоров Nissan Грег Келли. Затем оба были уволены со своих постов в Nissan.
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