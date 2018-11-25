Renault начал проверку на фоне скандала вокруг главы корпорации Карлоса Гона Аудит может занять несколько дней

Французская Renault начала внутреннюю проверку на фоне финансового скандала вокруг главы корпорации Карлоса Гона. Об этом в воскресенье сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире BFM.

По его словам, руководство концерна проводит аудит по вопросам вознаграждения и злоупотребления положением, чтобы убедиться в отсутствии нарушений. Ле Мэр добавил, что проверка может занять несколько дней. При этом министр уточнил, что Renault и французские власти до сих пор не владеют информацией, касающейся обвинений в адрес Гона.

Напомним, Карлоса Гона арестовали в Японии в начале этой недели. Его обвиняют в финансовых махинациях. Тогда же был задержан член совета директоров Nissan Грег Келли. Затем оба были уволены со своих постов в Nissan.