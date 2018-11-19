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19.11.18 / 14:52 Новости / Россия и мир

В Японии арестован глава Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон

Ранее также возглавлял совет директоров «АвтоВАЗа»

В Японии следователи арестовали главу концерна Renault-Nissan-Mitsubishi Карлоса Гона. Об этом в понедельник сообщили в компании Nissan.

В Nissan подчеркнули, что провели собственное расследование. Оно показало, что Гон в течение нескольких лет специально занижал размер своей компенсации в официальных отчетах. Кроме того, выяснилось, что Гон использовал активы компании в личных целях.

Также Nissan подозревает в финансовых махинациях директора альянса Грега Келли. Главный исполнительный директор альянса Хирото Сайкава предложит совету директоров компании лишить Гона и Келли их постов.

Материалы по делу направлены в прокуратуру Японии. Nissan обещает сотрудничество со следствием в рамках этого дела.

Напомним, Карлос Гон – менеджер, который вывел из кризиса одно из подразделений Renault, а также Nissan. Он руководил Nissan с 2000 года. Пост главы совета директоров Mitsubishi он занял в 2016 году. Также с 2013 по 2016 год Карлос Гон был главой совета директоров «АвтоВАЗа».

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