Все новости

26.11.18 / 21:07 Новости / Россия и мир

Инфляция выше 4%, падение рубля и кредитование россиян. Итоги понедельника

В понедельник Орешкин заявил, что не отрицает возможность инфляции выше 4% к концу года, рубль упал на Московской бирже, а Роскомнадзор возбудил дело против Google. Кроме того, стало известно, что в октябре объемы кредитования россиян выросли до рекордных с 2013 года уровней. Также СМИ сообщили, что строительство нового тоннеля на БАМе может стоить 260 млрд рублей.

Коллаж АБН

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что не отрицает возможность инфляции выше 4% к концу года. «Риски есть, отрицать это глупо», — заявил он.

Российская валюта упала на Московской бирже на фоне событий в Керченском проливе. Доллар и евро росли более чем на рубль.

Роскомнадзор возбудил дело против Google. Компания не подключилась к реестру запрещенных сайтов.

В октябре объемы кредитования россиян выросли до рекордных с 2013 года уровней. Было выдано более 805,7 млрд рублей кредитов.

СМИ узнали, что строительство нового тоннеля на БАМе может стоить 260 млрд рублей. Ранее оно оценивалось в 100 млрд рублей.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,139 seconds.