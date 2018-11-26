Инфляция выше 4%, падение рубля и кредитование россиян. Итоги понедельника

В понедельник Орешкин заявил, что не отрицает возможность инфляции выше 4% к концу года, рубль упал на Московской бирже, а Роскомнадзор возбудил дело против Google. Кроме того, стало известно, что в октябре объемы кредитования россиян выросли до рекордных с 2013 года уровней. Также СМИ сообщили, что строительство нового тоннеля на БАМе может стоить 260 млрд рублей.

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что не отрицает возможность инфляции выше 4% к концу года. «Риски есть, отрицать это глупо», — заявил он.

Российская валюта упала на Московской бирже на фоне событий в Керченском проливе. Доллар и евро росли более чем на рубль.

Роскомнадзор возбудил дело против Google. Компания не подключилась к реестру запрещенных сайтов.

В октябре объемы кредитования россиян выросли до рекордных с 2013 года уровней. Было выдано более 805,7 млрд рублей кредитов.

СМИ узнали, что строительство нового тоннеля на БАМе может стоить 260 млрд рублей. Ранее оно оценивалось в 100 млрд рублей.