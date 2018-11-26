Верховная рада рассмотрит вопрос о введении военного положения на Украине из-за кораблей в Керченском проливе Также в понедельник состоится экстренное заседание Совбеза ООН

Верховная рада Украины в понедельник рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране в связи с задержанием военных кораблей в Керченском проливе. Соответствующее предложение накануне поддержал президент страны Петр Порошенко.

Россия в свою очередь запросила экстренный созыв Совбеза ООН. Заседание состоится в понедельник в 19:00 по московскому времени.

Напомним, накануне ФСБ сообщила, что в территориальные воды России утром в воскресенье зашли три корабля Военно-морских сил Украины. В ФСБ сказали, что украинские корабли не подчинились командам российских пограничников, поэтому для того, чтобы задержать их, российская сторона открыла огонь. Также один из российских катеров протаранил украинский корабль. Украинская сторона заявила, что ранены трое моряков. Задержанные корабли доставлены в порт Керчи.