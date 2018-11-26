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26.11.18 / 18:56 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге откроют мемориальную доску композитору Владиславу Успенскому

До конца года

Фото АБН

В Петербурге, на фасаде дома №5А по Адмиралтейскому каналу, появится мемориальная доска композитору Владиславу Успенскому. Об этом в понедельник рассказали в Смольном.

Как ожидается, мемориальную доску откроют до конца текущего года. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства города.

Добавим, композитор, народный артист РСФСР Владислав Успенский — выпускник ленинградской консерватории. Среди его учителей был композитор Дмитрий Шостакович. Успенский – автор двух опер, восьми балетов, более 100 песен, музыки к спектаклям и кинофильмам.

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