В Петербурге откроют мемориальную доску композитору Владиславу Успенскому До конца года

В Петербурге, на фасаде дома №5А по Адмиралтейскому каналу, появится мемориальная доска композитору Владиславу Успенскому. Об этом в понедельник рассказали в Смольном.

Как ожидается, мемориальную доску откроют до конца текущего года. Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал соответствующее постановление правительства города.

Добавим, композитор, народный артист РСФСР Владислав Успенский — выпускник ленинградской консерватории. Среди его учителей был композитор Дмитрий Шостакович. Успенский – автор двух опер, восьми балетов, более 100 песен, музыки к спектаклям и кинофильмам.