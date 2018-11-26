В ЗакС внесен законопроект о выборах губернатора, предусматривающий возможность самовыдвижения А также возможность голосовать по месту нахождения

В Законодательное собрание Петербурга внесен законопроект о внесении изменений в выборах губернатора города. Об этом в понедельник сообщил в своем Telegram-канале руководитель фракции «Яблоко» в ЗакСе Борис Вишневский.

Документ позволяет кандидатам самовыдвигаться на выборы губернатора Петербурга. Также он предусматривает систему «мобильный избиратель»: вместо открепительных удостоверений голосовать можно по месту нахождения.

По словам Вишневского, изменения означают, что «Александр Беглов боится выдвигаться от «Единой России». А система «мобильный избиратель» , по мнению парламентария, позволит фальсифицировать результаты выборов.

Также депутат в понедельник призвал граждан собрать подписи под требованием отмены муниципального фильтра к городским муниципальным депутатам и руководству «Единой России», чтобы «обеспечить реальную, а не декоративную политическую конкуренцию на выборах губернатора». По словам Вишневского, в городе есть не менее девяти кандидатов на пост губернатора с достаточным опытом и знаниями. Он также подчеркнул, что из-за отсутствия альтернативы на предыдущих выборах губернатора в Петербурге растет число городских проблем.

Отметим, Борис Вишневский одним из первых заявил о намерении вдвигаться на пост главы города от партии «Яблоко». Также о желании выдвигаться от «Яблока» сообщили зампред партии Николай Рыбаков и председатель местного отделенияпартии в Невском районе Петербурга Сергей Трошин.