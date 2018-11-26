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26.11.18 / 18:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцам грозят штрафы за преждевременный выход на лед рек и каналов

Прочный лед должен установиться к 15 января

В Петербурге запретили выходить на лед городских водоемов, нарушителям грозит предупреждение или штраф до 2 тыс. рублей. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

При этом за выезд на заледеневшие водоемы в сроки действия запрета штраф составит до 2,5 тыс. рублей. За несогласованное проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий с использованием транспорта на льду юрлица могут получить штраф в 10-20 тыс. рублей.

В пресс-службе уточнили, что периоды, когда горожанам запрещено выходить на лед, определяются исходя из прогноза синоптиков. Ожидается, что этой зимой прочный лед установится на реках и каналах к 15 января 2019 года. До этого момента выходить на лед запрещено. Также запрещено гулять по льду во время таяния и схода ледового покрытия: с 15 марта по 15 апреля.

Добавим, минусовая температура установилась в Петербурге только на прошлой неделе. По данным Северо-Западного УГМС, во вторник в Петербурге ночью температура воздуха составит до -6 градусов, а днем – до -3 градусов. Также ожидается снег и гололедица.

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