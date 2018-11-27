Кудрин: Экономика России попала в «серьезную застойную яму» Он сравнил ее с экономикой страны во время ВОВ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика России попала в «серьезную застойную яму». Об этом он сообщил на пятом Международном форуме Финансового университета при правительстве «Как попасть в пятерку».

Как передает РБК, председатель СП сравнил показатели экономического роста страны с периодом Второй Мировой войны. Он отметил, что в последнее десятилетие средние темпы роста составили 1%. Кудрин добавил, что по прогнозу темпы роста в настоящее время составляют 1,6%, что меньше предыдущего прогноза – 1,8%.

Он напомнил один из майских указов президента Владимира Путина – Россия должна войти в пятерку мировых экономик по лучшему показателю ВВП. Руководитель СП указал на несколько условностей в прогнозе министерства экономического развития на следующие три года: практически неизменный курс рубля, а также темпы снижения роста мировой экономики больше, чем прогнозирует Счетная палата. Также Кудрин заявил о необходимости увеличить финансирование сфер образования и здравоохранения и снизить долю государства в экономике.

Отметим, по прогнозам СП Россия не войдет в топ-5 экономик мира к 2024 году. В настоящий момент по паритету покупательной способности страна занимает шестое место. На пятом месте находится Германия.