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28.11.18 / 16:11 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Александрийский театр в начале декабря станет пунктом приема вторсырья

С 1 по 4 декабря

Александрийский театр в начале декабря станет пунктом приема вторсырья. Об этом в среду сообщили организаторы кинофестиваля EcoCup.

В театре будут принимать ненужную одежду с 1 по 4 декабря. Затем ее отправят в благотворительный магазин «Спасибо».

Также в театре организуют зону сбора ненужных продуктов. Организаторы намерены приготовить из нее ужин-открытие фестиваля.

Отметим, EcoCup является международным фестивалем зеленого документального кино. В текущем году он проходит с 27 ноября по 4 декабря. Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге.

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