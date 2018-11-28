Александрийский театр в начале декабря станет пунктом приема вторсырья С 1 по 4 декабря

Александрийский театр в начале декабря станет пунктом приема вторсырья. Об этом в среду сообщили организаторы кинофестиваля EcoCup.

В театре будут принимать ненужную одежду с 1 по 4 декабря. Затем ее отправят в благотворительный магазин «Спасибо».

Также в театре организуют зону сбора ненужных продуктов. Организаторы намерены приготовить из нее ужин-открытие фестиваля.

Отметим, EcoCup является международным фестивалем зеленого документального кино. В текущем году он проходит с 27 ноября по 4 декабря. Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге.