Александрийский театр в начале декабря станет пунктом приема вторсырья. Об этом в среду сообщили организаторы кинофестиваля EcoCup.
В театре будут принимать ненужную одежду с 1 по 4 декабря. Затем ее отправят в благотворительный магазин «Спасибо».
Также в театре организуют зону сбора ненужных продуктов. Организаторы намерены приготовить из нее ужин-открытие фестиваля.
Отметим, EcoCup является международным фестивалем зеленого документального кино. В текущем году он проходит с 27 ноября по 4 декабря. Мероприятия пройдут в Москве и Петербурге.
115 SQL queries done. Page generation took 0,143 seconds.