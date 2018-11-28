ФСБ проводит обыски в мэрии Якутска В управлении культуры и духовного развития

Федеральная служба безопасности проводит оперативные мероприятия в мэрии Якутска. Об этом в среду сообщили в администрации города.

Оперативные мероприятия проводят в управлении культуры и духовного развития города. Мэр Якутска Сардана Авксеньтева в курсе обысков, она «в установленном законом порядке уведомлена о проводимых мероприятиях». Комментарии в администрации не дают, так как «комментировать ход следственных мероприятий и подробности их проведения администрация городского округа «Город Якутск» не уполномочена».

Напомним, в сентябре этого года в подразделении аэропорта «Якутск» прошли обыски. Поручение тогда поступило от органов Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте. Тогда силовики проверяли работу кафе и ресторанов. До этого, в начале июля, в Якутске возбудили уголовное дело против директора аэропорта Николая Местникова.