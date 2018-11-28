Все новости

28.11.18 / 09:49 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

ВТБ назвал данные о кредите ЦАР в $12 млрд ошибкой

В ЦАР тоже говорят, что информация о кредите выглядит неправдоподобной

ВТБ

Фото: ukrbankinfo.narod.ru

Банк ВТБ назвал данные о кредите Центральноафриканской республике в размере $12 млрд технической ошибкой. Об этом в банке сообщили накануне.

Как пишет РБК, в ВТБ пообещали, что скорректируют данные. Также комментарий дали в правительстве ЦАР. По их мнению, информация о кредите выглядит неправдоподобной, потому что государство не в состоянии обслуживать долг такого размера. Кроме того, ЦАР является членом Международного валютного фонда, и когда член МВФ хочет получить кредит, он обязан обсудить это с фондом, рассказали в ЦАР.

Напомним, ранее Reuters обнаружил, что в квартальном отчете ВТБ есть информация о кредите ЦАР в размере почти 802 млрд. Эта сумма превышает годовой ВВП страны в шесть раз, отметили в Reuters.

Метки:

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Реплики

  1. Олег Тимофеев 28.11.2018 at 13:03 - Reply

    У меня возникает простой, даже элементарный вопрос. Если это кредит не ЦАР, а циферки поместили не в ту строку, то в какой строке должна была быть данная сумма? Какой другой стране ВТБ отвалил столько денег, в то время, когда в России, по заверениям Правительства, катастрофически не хватает денег?

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

115 SQL queries done. Page generation took 0,148 seconds.