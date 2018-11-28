ВТБ назвал данные о кредите ЦАР в $12 млрд ошибкой В ЦАР тоже говорят, что информация о кредите выглядит неправдоподобной

Банк ВТБ назвал данные о кредите Центральноафриканской республике в размере $12 млрд технической ошибкой. Об этом в банке сообщили накануне.

Как пишет РБК, в ВТБ пообещали, что скорректируют данные. Также комментарий дали в правительстве ЦАР. По их мнению, информация о кредите выглядит неправдоподобной, потому что государство не в состоянии обслуживать долг такого размера. Кроме того, ЦАР является членом Международного валютного фонда, и когда член МВФ хочет получить кредит, он обязан обсудить это с фондом, рассказали в ЦАР.

Напомним, ранее Reuters обнаружил, что в квартальном отчете ВТБ есть информация о кредите ЦАР в размере почти 802 млрд. Эта сумма превышает годовой ВВП страны в шесть раз, отметили в Reuters.