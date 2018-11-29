Минэнерго сообщило о восстановлении уровня прибыльности АЗС «Ситуация стабилизировалась»

Минэнерго России сообщило о восстановлении уровня прибыльности АЗС. Это следует из презентации к докладу замминистра энергетики Павла Сорокина.

Он назвал причиной снижение стоимости нефти, передает ТАСС. Согласно презентации, в Центральном федеральном округе АЗС зарабатывают 4,2 рубля с каждого литра бензина Аи-92. В настоящий момент оптово-розничная маржа находится на уровне 2014 года. По мнению Сорокина, «ситуация стабилизировалась».

Напомним, ранее стоимость нефти начала падать. В среду цена на баррель нефти марки Brent – опустилась до $57,8. Это уровень октября прошлого года. Цена WTI упала до $49,6 за баррель.