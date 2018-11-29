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29.11.18 / 17:04 Новости / Россия и мир / Экономика

Минэнерго сообщило о восстановлении уровня прибыльности АЗС

«Ситуация стабилизировалась»

Фото АБН

Минэнерго России сообщило о восстановлении уровня прибыльности АЗС. Это следует из презентации к докладу замминистра энергетики Павла Сорокина.

Он назвал причиной снижение стоимости нефти, передает ТАСС. Согласно презентации, в Центральном федеральном округе АЗС зарабатывают 4,2 рубля с каждого литра бензина Аи-92. В настоящий момент оптово-розничная маржа находится на уровне 2014 года. По мнению Сорокина, «ситуация стабилизировалась».

Напомним, ранее стоимость нефти начала падать. В среду цена на баррель нефти марки Brent – опустилась до $57,8. Это уровень октября прошлого года. Цена WTI упала до $49,6 за баррель.

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