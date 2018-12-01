Сбербанк понизил максимальную ставку по рублевым вкладам На 0,15 п.п.

Сбербанк понизил максимальную ставку по рублевым вкладам. Об этом в кредитной организации сообщили в субботу.

Банк с 1 декабря прекратил действие розничного рублевого вклада «Рекордный» со ставкой до 7,15% годовых, передают «Ведомости». Вместо него Сбербанк открыл новый сезонный вклад «Без паспорта». Максимальная ставка – 7% годовых. При размещении на пять месяцев – 6,5% годовых. Открыть этот вклад могут только клиенты банка в банкоматах или в «Сбербанк онлайн». Депозит действует с 1 декабря текущего года по 31 января 2019 года.

Отметим, ранее Сбербанк запустил акцию «Зеленый день» в честь своего день рождения. В рамках акции банк запустил вклад с повышенной ставкой в 7,5% годовых. Минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей. Акция продлилась два дня: 11 и 12 ноября.