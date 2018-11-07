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07.11.18 / 14:21 Банки / Новости / Россия и мир

Сбербанк повысит ставку по вкладам до 7,5% в честь дня рождения

Акция продлится два дня

Фото АБН

Сбербанк запустит вклад с повышенной ставкой 7,5% годовых в рамках акции «Зеленый день», которую проведет в честь 177 дня рождения. Об этом стало известно в среду.

Согласно информации на сайте банка, минимальная сумма вклада – 50 тыс. рублей, а срок – три месяца. Отметим, акция «Зеленый день» пройдет 11 и 12 ноября.

Кроме того, в рамках акции Сбербанк предлагает клиентам сниженную ставку по кредиту, оформленному в «Сбербанк Онлайн» — от 11,77%. Также будет действовать спецпредложение по ипотеке: каждая 177 заявка, оформленная через domclick.ru, будет оформлена со ставкой ниже на 1,77% чем та, по которой был бы одобрен кредит вне акции. Сбербанк и партнеры кредитной организации подготовили и другие специальные предложения для клиентов.

Добавим, ранее Сбербанк повышал ставки по рублевым вкладам в октябре. Тогда ставки выросли на 0,15-0,5 п.п. Помимо этого, до конца ноября в банке можно оформить промовклад «Рекордный» со ставкой до 7,15%.

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