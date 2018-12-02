ФНС впервые обнародовала данные о задолженности компаний по налогам В рамках третьего этапа размещения сведений, которые ранее относились к налоговой тайне

Федеральная налоговая служба (ФНС) России впервые обнародовала данные о недоимках и задолженности юрлиц по налогам и сборам, а также о наличии налоговых правонарушений. Об этом в ведомстве сообщили накануне.

Речь идет о задолженности, которая образовалась до конца прошло года и не была погашена до 1 октября текущего года. В ФНС пояснили, что сведения опубликованы в рамках третьего этапа размещения информации, которая ранее относилась к налоговой тайне.

В ведомстве подчеркивают, что размещение таких данных поможет налогоплательщикам «выбирать надежных партнеров» для ведения бизнеса. Новые сведения коснулись около 1,5 млн компаний, что составляет более трети всех зарегистрированных в России юрлиц, отмечает «Интерфакс».

Добавим, поправки в Налоговый кодекс, благодаря которым стало возможным размещение таких сведений, были внесены в 2016 году. В настоящее время на сайте ФНС уже есть информация о среднесписочной численности работников юрлиц, специальных налоговых режимах, а также об участии организаций в консолидированной группе налогоплательщиков. Помимо этого, обнародованы сведения о суммах налогов и сборов и о суммах доходов и расходов организаций по данным отчетности за 2017 год.