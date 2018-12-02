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02.12.18 / 18:05 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Активисты провели пикет против застройки парка на Смоленке

Начали сбор подписей под письмом врио губернатора Петербурга

Фото Нэлли Вавилина

Защитники парка на Смоленке на Васильевском острове в Петербурге провели массовый пикет на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной. Об этом организаторы сообщили в воскресенье.

Горожане осудили решение комиссии по городскому хозяйству Законодательного собрания, которая отклонила поправки по внесению парка и других объектов в обновленный список ЗНОП. Также активисты начали сбор подписей под открытым письмом врио губернатора Петербурга Александру Беглову. Они просят его «обратить внимание на вопиющие нарушения, связанные с передачей земли под строительство гостиниц».

Напомним, речь идет о двух участках в устье реки Смоленки. Право аренды этой земли закреплено за ООО «Новые территории девелопмент». Инвестор планирует построить на участках апарт-отель. Горожане выступают против, требуя создать на этой территории парк.

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