В Петербурге за 2018 год собственники заплатили более 4 млрд рублей на капремонт

С начала текущего года петербургские собственники заплатили в Фонд капремонта более 4 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.
Уровень собираемости взносов в Петербурге занимает лидирующие позиции по России. Он составляет более 98%. При этом исправно платит 98,17% собственников жилых помещений, а нежилых помещений – 73,4%.
Напомним, в октябре текущего года в Петербурге повысили ставку тарифа по взносам за капремонт в многоквартирных домах на один рубль за кв. м. При этом размер взноса зависит от типа многоквартирного дома. Он составляет от четырех до пяти рублей за кв. м.
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