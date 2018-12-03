В Петербурге за 2018 год собственники заплатили более 4 млрд рублей на капремонт В Петербурге один из самых высоких уровней собираемости взносов

С начала текущего года петербургские собственники заплатили в Фонд капремонта более 4 млрд рублей. Об этом в понедельник сообщили в Смольном.

Уровень собираемости взносов в Петербурге занимает лидирующие позиции по России. Он составляет более 98%. При этом исправно платит 98,17% собственников жилых помещений, а нежилых помещений – 73,4%.

Напомним, в октябре текущего года в Петербурге повысили ставку тарифа по взносам за капремонт в многоквартирных домах на один рубль за кв. м. При этом размер взноса зависит от типа многоквартирного дома. Он составляет от четырех до пяти рублей за кв. м.