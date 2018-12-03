Петербург в СПЧ будут представлять Сокуров и Евдокимова Всего в обновленном совете 17 новых членов

В новый состав Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека вошли от Петербурга кинорежиссер и общественный деятель Александр Сокуров и ответственный секретарь Правозащитного совета города Наталия Евдокимова. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам человека в Петербурге.



Владимир Путин утвердил новый состав СПЧ сегодня. Обновилось две пятых совета. Сокуров избирается в совет впервые. Наталия Евдокимова уже была в составе и сейчас продолжит работу в нем.

Отметим, основная часть совета осталась прежней. В новый состав вошел 51 человек. Из них – 17 новых. Председателем СПЧ остается Михаил Федотов.