Средний платеж по налогам на Северо-Западе составил 1175 рублей – «Яндекс.Деньги» ИП платили в среднем 3679 рублей

Средний разовый платеж по налогам у жителей Севрео-Западного федерального округа составляет 1175 рублей. Об этом в понедельник сообщил сервис «Яндекс.Деньги».

СЗФО занял второе место в рейтинге российских регионов по оплате налогов. На первом месте Центральный округ и 1537 рублей.

По средним платежам индивидуальных предпринимателей Северо-Запад занял седьмое место. Средний разовый платеж составил 3679 рублей.

Напомним, крайний срок уплаты налогов за 2017 год наступает 3 декабря. Пик налоговых платежей через сервис «Яндекс.Деньги» пришелся на IV квартал: 15% от всех платежей физических лиц было в октябре и 16% — в ноябре. Индивидуальные предприниматели обычно платят налоги каждый квартал, поэтому пики их платежей приходятся на март, июнь и сентябрь, пояснили в компании.