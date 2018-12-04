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04.12.18 / 19:59 Новости / Петербург и Ленобласть

КРТИ сообщил о старте публичных слушаний по тоннелю-съезду с моста Александра Невского

За 3,5 млрд рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) сообщил о старте публичных слушаний по тоннелю-съезду с моста Александра Невского. Ведомство сделало заявление во вторник.

Проект тоннеля как правобережный съезд с моста разработала компания ООО НИИ ПРИИ «Севзапинжтехнология» по заказу КРТИ. Согласно проекту, тоннель планируется создать на пересечении Малоохтинской набережной и Заневского проспекта. Проект предполагает разведение двух транспортных потоков на разные уровни, а также реконструировать Малоохтинский проспект с увеличением полос движения до шести.

Примерная стоимость тоннеля составляет 3,5 млрд рублей, уточнили в КРТИ. Сроки строительства ведомство не определило.

Добавим, в текущем году мост Александра Невского ремонтировали. Работы проводились с 27 августа по 17 сентября. На мосту меняли асфальт.

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