Продажи luxury автомобилей в России за 10 месяцев 2018 года выросли на 1,4% год к году Рынок начал расти

Продажи luxury автомобилей в России за 10 месяцев 2018 года выросли на 1,4% год к году. Об этом во вторник сообщили в аналитическом агентстве «Автостат».

Всего за январь-октябрь реализовано 1188 новых люксовых автомобилей. Самая популярная модель Mercedes-Benz Maybach S-Class – 619 машин. Следующий по популярности – Bentley и Maserati. Их продано 217 и 195 автомобилей соответственно.

Отметим, в январе-сентябре рынок люксовых автомобилей показывал снижение. Объемы продаж упали на 0,3% год к году. При этом, в сентябре рынок вырос на 9,6% год к году. Всего было продано 126 автомобилей.