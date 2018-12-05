Албин попросил «Метрострой» объяснить отставание от графика строительства комплекса для «Северной верфи» Ранее Смольный возмущался срывом сроков сдачи Фрунзенского радиуса

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин попросил «Метрострой» объяснить причины существующего отставания от графика строительства судостроительного комплекса на территории «Северной верфи». Об этом в Смольном сообщили в среду.

В настоящий момент на площадке ведутся работы по устройству фундаментов стапельной плиты и эллинга. Выполнено менее 70% работ по устройству свайного основания (2105 свай из 3070) и не более 30% работ по фундаменту. При этом задолженности заказчика перед подрядчиком в рамках заключенного договора нет. В «Метрострое» объяснили, что главная причина отставания – изначальная неподготовленность площадки: не вынесены сети, не демонтированы старые стапельные конструкции, также существуют замечания к проектной документации.

Дополнительно в «Метрострое» сообщили, что между ОАО «Метрострой» и ПАО СЗ «Северная верфь», «имеется полное взаимопонимание и контакт». «Реализация проекта производится в рабочем порядке. Никаких предпосылок к действиям, к которым призывает вице-губернатор Албин, нет. ОАО «Метрострой» продолжит реализовывать данный проект», — сказали в компании.

Напомним, «Метрострой» стал победителем конкурса на строительство для «Северной верфи» в прошлом году. На первом этапе было запланировано строительство стапельной площадки с эллингом и административно-бытовых зданий. Срок окончания работ по контракту – февраль 2019 года, цена контракта – 6 млрд рублей.

В настоящий момент идет официальный перенос сроков сдачи трех станций метрополитена, работы на которых ведет «Метрострой». Изначально Фрунзенский радиус должны были сдать в мае этого года, однако затем сроки перенесли на конец года, а теперь – на май 2019 года. В «Метрострое» обвиняют медлительность заказчика, в Смольном –недобросовестность «Метростроя».