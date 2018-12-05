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05.12.18 / 08:47 Новости / Россия и мир / Экономика

ЦБ поручил банкам проверять клиентов по открытым источникам

Чтобы эффективнее бороться с «обнальщиками»

Фото blamper.ru

Центробанк РФ предупредил банки, что будет пристальнее следить за процедурой комплаенса в отношении клиентов из строительного сектора, торговли и услуг с 1 января 2019 года. Об этом в среду пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо регулятора.

В ЦБ считают, что кредитные организации должны проверять клиентов по всем открытым источникам, в том числе в прессе. Для этого необходимо будет внести коррективы в собственные процедуры комплаенса.

Со следующего года при оценке качества работы службы внутреннего контроля банка регулятор намерен учитывать эффективность борьбы с сомнительными операциями, указывает газета. При этом в ЦБ подчеркивают, что мера – не ужесточение требований. Там также полагают, что банки не понесут дополнительных затрат, особенно если процедура автоматизирована, — кредитные организации и в настоящее время должны разбираться в бизнесе и операциях своих клиентов.

Как отмечает издание, таким образом ЦБ намерен продолжить борьбу с обналичиванием денег. В ноябре регулятор впервые обнародовал данные о том, какие отрасли – основные клиенты теневого финансового рынка. Среди крупнейших оказались строители (30%), сфера услуг (21%) и торговля строительными и промышленными товарами (20%).

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