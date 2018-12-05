ЦБ будет регулировать деятельность всех лизинговых компаний — Минфин Поправки внесут ко второму чтению

После принятия закона о регулировании лизинговых компаний Центробанк РФ сможет контролировать деятельность всех участников этого рынка. Об этом в среду сообщил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.

По его словам, соответствующие поправки внесут в законопроект ко второму чтению в Госдуме, передает «Прайм». Замминистра пояснил, что все компании, которые намерены оказывать услуги лизинга и смогут получить государственные льготы, должны будут попасть под регулирование ЦБ.

Напомним, проект закона о регулировании работы лизинговых компаний был внесен в Госдуму в середине ноября. Согласно документу, ЦБ будет отвечать за ведение реестра таких организаций, создание статистики их деятельности, оценку финансового положения, развитие саморегулирования и т.д. Предполагается, что эти шаги сделают отрасль более прозрачной. Первое чтение законопроекта намечено на февраль 2019 года.