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05.12.18 / 14:59 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге на «Парнасе» продают складской комплекс со скидкой 37%

Начальная цена - 500 млн рублей

Фото АБН

В Петербурге выставлен на продажу производственно-складской комплекс в промзоне «Парнас» со скидкой 37%. Об этом в среду сообщает Российский аукционный дом.

Ранее комплекс стоил 800 млн рублей. В настоящее время с учетом скидки начальная цена лота составляет 500 млн рублей. Кроме склада в состав лота включены четыре земельных участка общей площадью 4,1 га, а также комплекс административно-складских зданий на 20 тыс. кв. м. На территории лота разрешается размещать производственно-складские объектов II и III классов опасности. К складу подключено отопление, электричество и водоснабжение.

Отметим, складской комплекс находится в Выборгском районе города по адресу 1-й Верхний переулок рядом со съездом на проспект Культуры и развязкой КАД. На его базе функционирует таможенный пост «Северный».

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