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05.12.18 / 14:04 Новости / Россия и мир

Ученые из MIT создали растение-киборг

Растение управляет роботизированной платформой и передвигается

Ученые Массачусетского технологического университета (MIT) создали робота, которым управляет комнатное растение. Об этом сообщили в MIT Media Lab.

Исследователи отметили, что листья растений передают электрические импульсы. Ученые научились их расшифровывать. Они создали роботизированную платформу на колесах Elowan. Серебряные электроды платформы вживили в листья, стебель и корни растения.

Ученые установили растение на платформу между двумя лампами. Сначала свет включили на одной из ламп, и растение на платформе приблизилось к источнику света. Затем аналогичное повторили с другой лампой – растение придвинулось к ней. Комнатное растение подавало биологические сигналы, Elowan их расшифровывал и выполнял полученную команду.

Отметим, ранее разработчики Boston Dynamics научили робота Atlas «паркуру». Робот научился прыгать по ступеням. Также Atlas смог перепрыгнуть через бревно. Высота шага робота составила 40 см.

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