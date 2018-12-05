Ученые из MIT создали растение-киборг Растение управляет роботизированной платформой и передвигается

Ученые Массачусетского технологического университета (MIT) создали робота, которым управляет комнатное растение. Об этом сообщили в MIT Media Lab.

Исследователи отметили, что листья растений передают электрические импульсы. Ученые научились их расшифровывать. Они создали роботизированную платформу на колесах Elowan. Серебряные электроды платформы вживили в листья, стебель и корни растения.

Ученые установили растение на платформу между двумя лампами. Сначала свет включили на одной из ламп, и растение на платформе приблизилось к источнику света. Затем аналогичное повторили с другой лампой – растение придвинулось к ней. Комнатное растение подавало биологические сигналы, Elowan их расшифровывал и выполнял полученную команду.

Отметим, ранее разработчики Boston Dynamics научили робота Atlas «паркуру». Робот научился прыгать по ступеням. Также Atlas смог перепрыгнуть через бревно. Высота шага робота составила 40 см.