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12.10.18 / 13:29 Новости / Россия и мир

Разработчики Boston Dynamics научили робота «паркуру»

В видео он прыгает по ступеням и через препятствия

Фото с сайта craft.co

Разработчики американской компании Boston Dynamics научили робота Atlas преодолевать различные препятствия. Видео под названием «Parkour Atlas» было опубликовано на странице компании в YouTube накануне, стало известно в пятницу.

На видео робот перепрыгивает через бревно, а затем поднимается вверх по ступеням. В описании к ролику сказано, что высота его шага составляет 40 см. Робот использует компьютерное зрение, чтобы сориентироваться в пространстве и найти препятствия.

Добавим, Atlas – человекоподобный робот. Его высота составляет 1,5 м, а вес – около 75 кг. Робот умеет прыгать, делать сальто назад, переставлять предметы и выполнять другие действия. Компания Boston Dynamics была основана в 1992 году. Она специализируется на робототехнике. В прошлом году компанию купила японская SoftBank у холдинга Alphabet.

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