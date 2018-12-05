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05.12.18 / 14:31 Новости / Общество / Россия и мир

Голикова назвала регионы с самыми высокими уровнями ожирения

Там высокий уровень заболевания диабетом

Фото mywomanportal.ru

Вице-премьер России по социальной политике Татьяна Голикова назвала регионы с самыми высокими уровнями ожирения. Соответствующее заявление она сделала в среду во время выступления в Совете Федерации.

Наибольшее распространение ожирения в Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, курганской, Тюменской и Новосибирской областях. Из-за этого в этих регионах повышенная заболеваемость диабетом, передает ТАСС слова Голиковой.

Она отметила, что здоровый образ жизни связан с развитием спорта и физкультуры. В нацпроекте «Демография» для этого создали специальный федеральный проект, уточнила вице-премьер. За шесть лет необходимо повысить число занимающихся спортом россиян с 50 млн человек до 80 млн человек, добавила Голикова.

Отметим, ранее Голикова прокомментировала данные по смертности и рождаемости. Она заявила, что эти цифры вызывают у нее тревогу. По словам вице-премьера, доступность жилья – главное условие для роста рождаемости. При наличии квартиры семья чувствует себя увереннее, считает политик.

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