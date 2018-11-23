Вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова назвала главное условие для роста рождаемости в России. Соответствующее заявление она сделала в пятницу.
Этим условием является увеличение доступности жилья для семей, передает «Российская газета» слова Голиковой. «Когда есть квартира, семья чувствует себя спокойнее и увереннее», — отметила вице-премьер. Также она отметила, что данные по смертности и рождаемости вызывают у нее тревогу.
Отметим, правительство намерено принять ряд национальных проектов. Один из них – «Демография». Объем финансирования этого проекта составит 1,6 трлн рублей в 2019-2021 год. Это самый большой размер финансирования среди аналогичных программ.
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