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05.12.18 / 18:39 Новости / Петербург и Ленобласть

В петербургском метро рассказали о «купчинской птице счастья»

А находится она на «Бухарестской»

Фото пресс-службы метрополитена

В метро Петербурга рассказали о том, что среди мозаик метрополитена есть «волшебная синица», которую пассажиры называют «купчинской птицей счастья». Запись о ней появилась в блоге метро в среду.

Мозаика украшает подземный вестибюль станции метро «Бухарестская». Она спрятана в одном из растительных орнаментов на фризе. О появлении синицы есть несколько легенд: первая – что птица посвящена другу художника по фамилии Синиц, который живет в Купчино. Вторая – что художник Александр Быстров задумал, будто бы те пассажиры, которые разглядят птицу, будут счастливы до конца своих дней.

Ранее в метро рассказали, что в убранстве станции «обводный канал» использовано 36 тыс. заклепок. А стеклокерамическое панно, использованное в убранстве станции, растянуто в длину на 300 м.

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