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05.12.18 / 19:16 Новости / Петербург и Ленобласть

В этом году в Петербурге появилось более сотни новых светофоров на солнечных батареях

Они работают автономно

Фото astation.ru

В 2018 году в Петербурге появилось 102 новых светофоров на солнечных батареях. Об этом в среду сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Эти светофоры стоят на 52 адресах. Как пояснили в комитете, светофоры на солнечных батареях миганием привлекают внимание водителей, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу. Такие светофоры работают автономно и не нуждаются в подключении к сетям электроснабжения, так как накапливают энергию благодаря встроенной солнечной панели.

Адресный перечень определен на основании обращений Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, районных отделов ГИБДД УМВД России Санкт-Петербурга. Также при размещении светофоров на солнечных батареях учитывалось расположение в районе детских и учебно-воспитательных учреждений.

Напомним, ранее в Смольном рассказали, что в этом году в городе появились 252 единицы устройств звукового сопровождения на светофорах. Их разместили на 31 адресе. Перечень адресов был составлен на основании обращений граждан, районных администраций, а также районных отделов ГИБДД.

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