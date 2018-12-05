В этом году в Петербурге появилось более сотни новых светофоров на солнечных батареях Они работают автономно

В 2018 году в Петербурге появилось 102 новых светофоров на солнечных батареях. Об этом в среду сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Эти светофоры стоят на 52 адресах. Как пояснили в комитете, светофоры на солнечных батареях миганием привлекают внимание водителей, приближающихся к нерегулируемому пешеходному переходу. Такие светофоры работают автономно и не нуждаются в подключении к сетям электроснабжения, так как накапливают энергию благодаря встроенной солнечной панели.

Адресный перечень определен на основании обращений Управления ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, районных отделов ГИБДД УМВД России Санкт-Петербурга. Также при размещении светофоров на солнечных батареях учитывалось расположение в районе детских и учебно-воспитательных учреждений.

Напомним, ранее в Смольном рассказали, что в этом году в городе появились 252 единицы устройств звукового сопровождения на светофорах. Их разместили на 31 адресе. Перечень адресов был составлен на основании обращений граждан, районных администраций, а также районных отделов ГИБДД.