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06.12.18 / 18:26 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

Беглов подписал очередные изменения в Социальный кодекс Петербурга

На этот раз о лекарствах

Коллаж АБН

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов подписал изменения в Социальный кодекс Петербурга. Об этом в четверг сообщили в Смольном.

Изменения коснутся петербуржцев, имеющих право на получение льготных лекарств за счет средств бюджета города при амбулаторном лечении по основному заболеванию. Теперь они будут иметь право получать препараты и медицинские изделия еще и по сопутствующим заболеваниям.

Ранее лекарства по рецептам, выписанным врачами при амбулаторном лечении по сопутствующим заболеваниям, гражданам не предоставлялись. Это запрещала глава 17 Социального кодекса. Теперь это требование исключено.

Напомним, ранее Беглов подписал Закон об изменениях в Социальный кодекс города и закон «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге». С нового года перечень направлений, на которые можно будет использовать материнский капитал в Петербурге, расширен.

 

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