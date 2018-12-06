Петербург стоит в восьмибалльных пробках в день заседания ЕврАзЭС Особенно страдают центр и набережные

В Петербурге, по данным сервиса «Яндекс.Карты», наблюдаются восьмибалльные пробки. Такие данные сервис предоставляет на вечер четверга.

Особенно затруднено движение в центре города, на островах и на набережных. По Садовой улице пробки стоят в обе стороны, максимальная скорость движения 5 км/ч. По Невскому проспекту в сторону Дворцовой площади проехать еще можно – от участка от площади Восстания до Садовой улицы, а в обратную сторону стоит весь участок от Дворцовой до Восстания. Затруднено движение по Староневскому проспекту к площади Восстания. Стоят набережные Крюкова канала, обводного канала, Малоохтинская набережная, Свердловская набережная и Пироговская набережная.

На Васильевском острове пробки на 8-9 линии. На Петроградском острове – на Кронверкском проспекте, Большом и Малом проспектах Петроградской стороны и на Большой Пушкарской улице.

Напомним, утром в Петербурге перекрывали Невский проспект, потом и другие улицы в центре. Также вечером на час перекроют ЗСД. Причина – проведение в Петербурге заседания Высшего Евразийского экономического совета.