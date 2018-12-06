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06.12.18 / 21:17 Новости / Россия и мир

Путин поручил кабмину дать бизнесменам право на возврат НДС при экспорте услуг и работ

И разработать ряд других мер для облегчения жизни малого и среднего бизнеса

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать поправку в законодательство, предоставляющую право на возврат НДС при экспорте услуг и работ. Об этом в накануне сообщили в пресс-службе Кремля.

Президент поручил правительству разработать ряд и других послаблений для малого и среднего бизнеса. До 1 июля кабмину предстоит сформировать предложения по применению пониженной ставки налога на прибыль организаций в отношении прибыли, полученной от экспорта результатов интеллектуальной деятельности.

Среди прочего, Путин поручил создать пилотный проект по поддержке инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства. Срок реализации при этом должен превышать один год. Также до 15 апреля должны быть готовы предложения о целесообразности проведения конкурс по отбору подрядчика минимум за полгода до начала реализации госконтракта.

Также глава государства распорядился подготовить проект развития транспортной инфраструктуры в рамках развития туризма. Кроме этого Путин отметил необходимость обеспечения господдержки при строительстве объектов туриндустрии.

Отметим, поручения были сформированы и утверждены накануне по итогам встречи Путина с главой «Деловой России» Алексеем Репиком. Ответственным за исполнение поручений назначен председатель правительства Дмитрий Медведев.

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