Все новости

06.12.18 / 19:19 Новости / Россия и мир / Финансы / Экономика

Торги на Московской бирже завершились падением основных показателей примерно на 1,5%

Индекс Мосбиржи – 2412,31 пункта; индекс РТС – 1134,07 пункта

Торги на Московской бирже в четверг завершились падением основных показателей примерно на 1,5%. Индекс Мосбиржи упал на 1,36% и составил 2412,31 пункта.
Индекс РТС к концу торгов потерял 1,64% и достиг отметки 1134,07 пункта.

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова подчеркнула, что индекс Мосбиржи в четверг падал не так, как мог бы. По ее словам, утреннее снижение ниже отметки 2400 показывает, что на таком волатильном рынке возможно практически все. На пятницу аналитик прогнозирует диапазон колебаний индекс Мосбиржи от 2375 до 2415 пунктов, а индекс РТС будет торговаться в пределах 1120-1140 пунктов.

Метки: ,

Добавить сайт в "Мои источники" в "Яндексе"

Читайте нас где вам удобно: Яндекс.Дзен / ВКонтакте / Facebook / Twitter

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Главный редактор - Васильева Е.В. Телефон редакции +7(812)314-00-54, editor@abnews.ru Свидетельства о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133, ЭЛ № ФС77-61123
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции *Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
"Агентство Бизнес Новостей" - новости бизнеса, новости экономики, новости политики. Сайт публикует новости Санкт-Петербурга, а также наиболее важные новости и события в России и мире. На нашем портале вы всегда можете найти последние новости дня, обзоры актуальных событий, самое важное, что происходит в России и в мире. Мы освещаем наиболее значимые новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, политике, культуре, искусстве. АБН тщательно отслеживает курс валют, цены на нефть, слияния и поглощения. © 2001-2018

112 SQL queries done. Page generation took 0,147 seconds.