Торги на Московской бирже завершились падением основных показателей примерно на 1,5% Индекс Мосбиржи – 2412,31 пункта; индекс РТС – 1134,07 пункта

Торги на Московской бирже в четверг завершились падением основных показателей примерно на 1,5%. Индекс Мосбиржи упал на 1,36% и составил 2412,31 пункта.

Индекс РТС к концу торгов потерял 1,64% и достиг отметки 1134,07 пункта.

Старший аналитик Альпари Анна Бодрова подчеркнула, что индекс Мосбиржи в четверг падал не так, как мог бы. По ее словам, утреннее снижение ниже отметки 2400 показывает, что на таком волатильном рынке возможно практически все. На пятницу аналитик прогнозирует диапазон колебаний индекс Мосбиржи от 2375 до 2415 пунктов, а индекс РТС будет торговаться в пределах 1120-1140 пунктов.