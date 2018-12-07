ТКК намерена запустить трамвай «Чижик» до Ириновского проспекта до конца года На неделе пройдет тестирование

«Транспортная концессионная компания» (ТКК) намерена запустить трамвай «Чижик» по проспекту Наставников до Ириновского проспекта до конца года. Об этом организация сообщила в пятницу.

В компании отметили, что в настоящий момент работы по реконструкции проспекта Наставников подходят к концу. Речь идет об участке дороги от проспекта Косыгина до Ириновского проспекта.

Новая контактная сеть для «Чижика» полностью смонтирована и испытана, уточнили в ТКК. В частности, подключены светофоры и заканчивается подключение «умных остановок». Концессионер планирует протестировать участок на текущей неделе – по нему пустят трамвай.

Напомним, «Чижик» пройдет по маршруту №64. Он проходит от станции метро «Ладожская» по проспекту Косыгина, затем по проспекту Наставников до Ириновского проспекта. В ноябре у генподрядчика проекта трамвая прошла выемка документов. Это связано с делом о мошенничестве.