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08.12.18 / 19:58 Новости / Петербург и Ленобласть / Политика

«Открытая Россия» вывесила на новостройке Петербурга баннер «Стоп Путин. Стоп война»

Фото «Открытая Россия»

«Открытая Россия» вывесила на новостройке Петербурга баннер «Стоп Путин. Стоп война». Об этом активисты сообщили в субботу.

Участники движения считают, что «именно президент России Владимир Путин втянул страну во все военные авантюры последних лет». По мнению активистов, бюджет России был переориентирован на армию, что привело к «серьезному обнищанию населения». «Открытая Россия» уверена, что Путин должен уйти со своей должности и призывает к этому.

Отметим, ранее активисты движения провели акцию на Марсовом поле Петербурга. Они огородили поле летной как «опасную территорию». В пресс-службе «Открытой России» пояснили, что ранее Смольный запретил им провести митинг на Марсовом поле. В комитете по вопросам законности активистам заявили, что проводить мероприятия на площадке до сентября 2019 года из-за строительных работ опасно.

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