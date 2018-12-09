«Ласточки» будут курсировать между Петербургом и парком Рускеала по выходным Поезда запустят 22 декабря

Скоростные электропоезда «Ласточка» будут курсировать между Петербургом и карельским поселком Маткаселькя, расположенным недалеко от парка «Рускеала», по выходным дням. Об этом в воскресенье сообщил директор по пассажирским перевозкам ОАО «РЖД» Дмитрий Пегов.

Он отметил, что в ближайшее время откроется продажа билетов на поезд Петербург – Сортавала. «По субботам, воскресеньям – Маткаселькя», — цитирует Пегова ТАСС.

В ноябре сообщалось, что «Ласточки» свяжут Петербург и Карелию весной следующего года. Как ожидается, время в пути составит около шести часов. Однако на этой неделе стало известно, что сообщение откроют 22 декабря 2018 года. Глава республики Карелия Артур Парфенчиков говорил, что решение принято в связи с ожидающимся большим потоком туристов в «Рускеалу» во время новогодних каникул.