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10.12.18 / 18:25 Новости / Петербург и Ленобласть

Главгосэкспертиза согласовала смету капремонта набережной Мойки

Участка в районе Конюшенной площади

Фото Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза России согласовала сметную документацию по проекту капитального ремонта участка на набережной Мойки. Об этом в понедельник сообщили в ведомстве.

Ремонту подлежит участок на левой стороне длиной в 40 м. Речь идет об участке между двумя Конюшенными мостами.

Ранее в сентябре Главгосэкспертиза согласовала проектную документацию и результаты инженерных изысканий по сохранению объекта. Отметим, этот ремонт будет первым более чем за 60 лет. Проект предусматривает возведение новой подпорной стенки с фундаментами из буронабивных свай. Также будет проведена реставрация гранитных камней и восстановление исторической облицовки новой подпорной стенки. Кроме того, запланирован капремонт участка проезжей части набережной и реставрация архитектурного декора ограждения.

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