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10.12.18 / 15:53 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге горит Ленинградский электромеханический завод

В настоящий момент пожар локализован

Фото «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

В Петербурге пожарные тушат Ленинградский электромеханический завод на Петергофском шоссе. Об этом в понедельник сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Как отметили в ГУ МЧС России по Петербургу, угрозы распространения пожара и увеличения площади горения в настоящее время практически нет, передает «Российская газета». Первые подразделения оказались на месте в течение пяти минут. Они обнаружили возгорание на втором этаже четырехэтажного административно-производственного здания. Площадь пожара составила 10 кв. м.

Пожар с повышенным номером сложности №2 тушат 80 человек и 20 ед. техники. Уже через 20 минут после прибытия пожарных огонь локализовали и понизили сложность до №1. Также были эвакуированы восемь человек. Никто не погиб и не пострадал.

Отметим, в конце ноября в Петербурге на Большом проспекте П.С. произошел крупный пожар в трехэтажном торгово-офисном здании. Пожар был локализован на площади 400 кв. м. На место происшествия выехали 140 человек пожарной службы и 40 единиц техники.

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