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10.12.18 / 15:19 Новости / Россия и мир

Минкомсвязи утвердило график отключения аналогового телевещания

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило график отключения аналогового телевещания. Об этом ведомство сообщило в понедельник.

Отключение будет происходить с января по июнь следующего года: 11 февраля, 15 апреля, 3 июля. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после этого передатчик отключат. Посмотреть график отключений можно на сайте ведомства.

Напомним, решение об отключении аналогового телевидения приняли в 2016 году. Тогда сообщалось, что его отключат в 2018 года. Причина – отказ от субсидирования. В октябре текущего года Минкомсвязь призвала россиян сменить аналоговые телевизоры на цифровые до конца года.

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