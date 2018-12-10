Минкомсвязи утвердило график отключения аналогового телевещания

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций утвердило график отключения аналогового телевещания. Об этом ведомство сообщило в понедельник.
Отключение будет происходить с января по июнь следующего года: 11 февраля, 15 апреля, 3 июля. Информационный экран будет транслироваться в течение недели, после этого передатчик отключат. Посмотреть график отключений можно на сайте ведомства.
Напомним, решение об отключении аналогового телевидения приняли в 2016 году. Тогда сообщалось, что его отключат в 2018 года. Причина – отказ от субсидирования. В октябре текущего года Минкомсвязь призвала россиян сменить аналоговые телевизоры на цифровые до конца года.
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