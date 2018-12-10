Нефть Brent теряет на торгах почти 1% Опускается к отметке $61

Нефть эталонной марки Brent теряет на торгах Межконтинентальной биржи ICE почти 1%. Баррель Brent по фиксингу на 15:15 по московскому времени стоит почти $61.

В то же время WTI теряет 1,3%. Январский фьючерс нефти этой марки стоит $51,9.

Как говорит аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова, нефть Brent успел пережить и рост, и коррекцию после того, как ОПЕК+ принял решение о сокращении добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как ожидалось сокращение на 1 млн баррелей. «Условной критической границей для цен на нефть Brent после решения ОПЕК+ в ближайшее время может стать уровень $60 за баррель. Скорее всего, нефть Brent попробует стабилизироваться неподалеку от указанной планки», — считает Соснова.