ПФР назвал регионы с самой высокой пенсией И с самой низкой

Пенсионный фонд России назвал регионы с самой высокой пенсией. Соответствующее заявление фонд сделал в понедельник.

По данным фонда на 1 июля текущего года, средняя пенсия по стране составляет 14 144 рубля. Самая высокая пенсия у жителей Чукотки – 25 173 рубля, передает «Российская газета» данные ПФР. Также высокие пенсии в Ненецком автономном округе – 22 050 рублей, Магаданской области – 21 508 рублей, камчатском крае – 21 342 рубля, Ямало-Ненецком автономном округе – 21 008 рублей.

До показателя средней пенсии по России не достают размеры пенсий в 46 регионах страны. Самые низкие пенсионные выплаты в Кабардино-Балкарии – в среднем 11 413 рублей, Дагестане – 11 653 рубля, Калмыкии – 12 137 рублей.

В ПФР отметили, что существует несколько факторов влияющих на размер пенсии. В частности, продолжительность стажа и размер зарплаты, а также повышающие коэффициенты в северных регионах, по возрасту пенсионера и при наличии лиц на иждивении.

Добавим, ранее Госдума приняла законопроект о заморозке накопительной части пенсии. Она заморожена до 2021 года. Это относится к тем россиянам, кто родился после 1967 года. В среду, 5 декабря, Совет Федерации одобрил этот документ.