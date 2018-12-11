Во Фрунзенском районе 111 домов остались без отопления и горячей воды До вечера среды

Во Фрунзенском районе Петербурге 111 домов остались без отопления и горячей воды. Об этом во вторник сообщили в «Теплосети Санкт-Петербурга».

Сотрудники организации во время объезда обнаружили парения у дома 8к1 на улице Дмитриева, передает «Фонтанка». «Теплосеть» начала ремонтные работы в 10:00 часов во вторник для предоствращения серьезной аварии в морозы. Ремонт планируют завершить до 16:00 часов среды, 12 декабря. На время проведения работ в 111 зданиях ограничили подачу горячей воды и отопления, уточнили в «Теплосети».

Добавим, накануне ГУП «ТЭК СПб» сообщило об отключении отопления в нескольких домах. Организация планировала провести плановые работы по ремонту теплосети. Отопление ограничили в Выборгском районе.