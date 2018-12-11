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11.12.18 / 14:05 Новости / Россия и мир

«АвтоВАЗ» отзывает 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta

Из-за запасной шины

Lada Vesta«АвтоВАЗ» проводит отзыв более 41,5 тыс. автомобилей Lada Vesta. Об этом во вторник сообщили в Росстандарте.

Под отзыв попадут машины, проданные с июля 2017 года по настоящее время. Причиной отзыва стало несоответствие цвета диска запасной шины автомобиля цветам основных шин. Основная размерность шин – 185/65R15 Pirelli Cinturato P1, а запасная – 185/65R15 Formula Energy. Цвет окраски диска запаски отличается от цвета дисков основных колес. Во время ремонта диск просто перекрасят.

Ранее «АвтоВАЗ» объявлял отзыв 1716 Lada Kalina, Lada Granta и Lada Priora. Под отзыв попали авто, проданные с апреля 2018 года по сегодняшний день. Причиной стало несоответствие комплектации рулевого колеса и модуля надувной подушки безопасности водителя.

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